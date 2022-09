Die Gemeinde Mehlbach übergibt die Arbeiten des gemeindlichen Bauhofs ab 1. Januar der Verbandsgemeinde. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig. Die Verbandsgemeindeverwaltung erläuterte, dass die Ortsgemeinde dadurch einen finanziellen Vorteil habe, da so auch künftig keine Umsatzsteuer für die Arbeiten des Bauhofs fällig würden. Erfolge kein Übertrag, müssten die Leistungen des gemeindeeigenen Bauhofs künftig mit 19 Prozent besteuert werden, was die Kosten enorm erhöhe. Das Personal soll von der Verbandsgemeinde übernommen werden, so die Verwaltung.