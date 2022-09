Nach Schopp wird nun auch die Gemeinde Stelzenberg ihren Bauhof mit dem der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl verschmelzen. Übernommen werden dabei ab dem 1. Januar neben den Mitarbeitern und dem gesamten Maschinenpark auch die Aufgaben, die bislang vom Gemeindearbeiter abgedeckt wurden. Die Immobilien bleiben im Besitz des Dorfs.

Vorausgegangen war dem mit einer Enthaltung einmütig gefassten Beschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine gut einstündige Diskussion sowie eine zehnminütige Sitzungsunterbrechung, in der sich die beiden im Rat vertretenen Fraktionen zur Beratung zurückzogen. Die Integration der Bauhöfe der Ortsgemeinden, die früher zur VG Kaiserslautern-Süd gehörten, in den Bauhof der VG Landstuhl, erfolgt wegen einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes, nach der ab dem 1. Januar Gebietskörperschaften unter anderem auf die Leistung ihrer Bauhöfe 19 Prozent Umsatzsteuer berechnen müssen, sofern diese nicht originär für die eigene Kommune tätig werden. Wie Heiko Westrich und Christopher Bretscher von der VG-Verwaltung erklärten, ließe sich diese Steuer umgehen, wenn der Bauhof der Ortsgemeinde mit dem der VG fusioniert.

Außenstelle in Aussicht

„Für die Gemeinden ändert sich dabei im Prinzip nichts, außer dass der Posten Bauhof nicht mehr in ihrem Haushalt auftaucht. Alle Arbeiten, die bisher vom Gemeindearbeiter ausgeführt werden, übernehmen künftig die Mitarbeiter des VG-Bauhofs. Für das Dorf hat die neue Konstruktion eigentlich nur Vorteile, unter anderem da Sie sich im Urlaub oder im Krankheitsfall ihres Gemeindearbeiters nicht mehr um einen Ersatz kümmern müssen“, warben Westrich und Bretscher für den Vorschlag der Verwaltung in Landstuhl. Außerdem würde die VG, falls sich die drei Gemeinden „jenseits der Bundesstraße“ – Stelzenberg, Schopp und Trippstadt – komplett für die Fusion ihrer Bauhöfe mit dem der VG entschließen, in einer der drei Gemeinden eine Außenstelle des VG-Bauhofs einrichten, um lange Anfahrtswege möglichst zu vermeiden (der Bauhof der VG Landstuhl befindet sich in Kindsbach).

Mitarbeiter wird übernommen

Kritisch hinterfragt wurde, ob beim neuen Konstrukt die Arbeiten in gewohnter Qualität und Umfang ausgeführt werden. „Wenn Sie sich zu einer Aufgabenübertragung entscheiden, profitieren Sie vom Personalpool des VG Bauhofs“, sagte dazu Heiko Westrich. Insbesondere Renate Flesch (SPD) befürchtete, der Bürgermeister gebe einen originären Bereich seiner Zuständigkeiten ab und habe keinen Einfluss mehr auf die Arbeiten, die der Bauhof ausführe. Zudem zweifelte sie an, dass mit der Neuordnung ein kurzfristiger Einsatz eines Arbeiters vor Ort möglich sei. Auf Anfrage von Jochen Gärtner (FWG) versicherten Westrich und Bretscher, dass der Gemeindearbeiter von Stelzenberg zu seinen aktuellen Konditionen vom VG-Bauhof übernommen werde. „Die Mitarbeiter haben mit keinen finanziellen Einbußen zu rechen“, betonte Westrich. Außerdem sei geplant, die Mitarbeiter der Bauhöfe in der ehemaligen VG Kaiserslautern Süd möglichst heimatnah, also in der künftigen Außenstelle, einzusetzen. „Das sind die Spezialisten, die sich vor Ort auskennen“, so Westrich. Ortsbürgermeister Fritz Geib sah im Anschluss an den VG-Bauhof ausschließlich Vorteile. Außerdem biete die so freiwerdende Immobilie der Gemeinde neue Möglichkeiten.