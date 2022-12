Die meisten Dörfer in der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl, die früher zur VG Kaiserslautern-Süd gehörten, haben die Aufgaben ihrer Bauhöfe an den zentralen Bauhof der VG Landstuhl übertragen – auch Schopp. Nun traf der Gemeinderat konkrete Entscheidungen dazu.

Dabei geht es um das Personal, die Immobilie und das bewegliche Vermögen des Gemeindebauhofes, der rein rechtlich ab dem 1. Januar nicht mehr existieren wird. Während die Ratsmitglieder einmütig und ohne Diskussion dafür stimmten, dass das Personal des Gemeindebauhofs künftig bei der VG Landstuhl beschäftigt sein wird, konnten sie sich nicht für den Beschlussvorschlag der VG-Verwaltung erwärmen, das bewegliche Vermögen des Schopper Bauhofs zum Zeitwert dem VG-Bauhof zu verkaufen. „Uns fehlen zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch belegbare Zahlen, was wir künftig für den Einsatz des Bauhofs in unserem Dorf zu zahlen haben und ob es sich für uns rechnet, unseren Maschinenpark zum Zeitwert an die VG zu übertragen, obwohl wird auf dem freien Markt eventuell deutlich mehr erzielen könnten“, sagte Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz. Die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise übertrug der Rat dem Haupt- und Finanzausschuss, der sich im kommenden Jahr damit beschäftigen wird. Gleiches gilt für das Bauhof-Gebäude: Bis konkrete Zahlen vorliegen, können vom VG-Bauhof allerdings sowohl das Gebäude als auch die Gerätschaften genutzt werden, ohne dass die Gemeinde Miete erhebt.