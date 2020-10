Neue Bauplätze in Stelzenberg werden immer wahrscheinlicher. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Mittwochabend zu, dass ein Bodengutachten für 7570 Euro im angedachten Gebiet Römerweg II gemacht wird.

Außerdem vergab der Rat eine Kampfmitteluntersuchung. Diese übernimmt das Ingenieurbüro IBH Weimar für 2294 Euro. Günstigster Bieter für die Tragwerksplanung war das Ingenieurbüro Christmann und Sema mit einer Angebotssumme von 5502 Euro.

Größer als gedacht ist der Schaden in der Mietwohnung des gemeindeeigenen Gebäudes in der Hauptstraße. Dort war nach dem Auszug der Mieter Schimmelbefall nach einem Wasserschaden festgestellt worden. Der Gutachter schätzt die Kosten für die notwendige Sanierungsmaßnahme auf 15.000 Euro. Alleine für den Estrich, der ausgetauscht werden muss, da eine Trocknung wegen des Unterbaus nicht möglich ist, belaufen sich die Kosten auf knapp 4000 Euro.

Die Stadtwerke Kaiserslautern haben ihr Angebot im Stromkonzessionsverfahren zurückgezogen. Nun ist nur noch die Pfalzwerke Netz AG im Boot, die allerdings noch ein Angebot abgeben muss.

In den nächsten Wochen werden die 30er-Markierungen auf Stelzenbergs Straßen sowie die Kennzeichnung der Parkbereiche erneuert. Da nur die schadhaften Markierungen aufgefrischt werden, hofft Stelzenbergs Ortsbürgermeister Fitz Geib (FWG), dass die Kosten unter 2000 Euro bleiben.