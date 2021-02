Die Möglichkeit zur Erschließung eines Baugebiets besteht mit der Aufnahme eines entsprechenden Areals in den Entwurf des Flächennutzungsplans. Konkret wird es jedoch noch nicht.

„Die letzten Probleme mit den Grundstücksbesitzern konnten jetzt bei einem Ortstermin geklärt werden“, teilte Ortsbürgermeister Willi Mühlberger auf Anfrage mit. Obwohl der Planentwurf den Verbandsgemeinderat bereits am 4. Februar passiert habe, sei das neue Baugebiet noch aufgenommen worden. Der Gemeinde stehe Bauland in der Größenordnung von einem Hektar zu. Je nach Zuschnitt der einzelnen Parzellen könne etwa mit 15 Bauplätzen gerechnet werden. Das Baugebiet solle entwickelt werden auf einem Flächenabschnitt mit dem Flurnamen „Auf der Platte“ – zwischen der Rosenstraße und der Straße „Am Hahn“. Für den Beginn der Erschließungsmaßnahmen stehe kein Termin fest. Der Flächennutzungsplan-Entwurf werde voraussichtlich zu Ostern öffentlich ausgelegt. Mühlberger rechne damit, dass er im Sommer rechtsgültig wird. Und erst dann könne an ein Bauleitverfahren bis hin zu einem Bebauungsplan gedacht werden.