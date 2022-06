Wie der Name verrät, ist der Weilerbacher „Bauernmarkt … und mehr“ nicht nur ein übliches Markttreiben. Am Sonntag, 12. Juni, stehen ab 11 Uhr rund 80 Verkaufsstände für die Besucher bereit. Parallel dazu lädt die örtliche Geschäftswelt zu einer Einkaufstour ein.

Die Aussteller bauen ihre Stände auf dem Dorfplatz, in der Von-Redwitz-Straße und in der Hauptstraße ab der Einmündung In der Naßerde bis zur Ampelkreuzung auf. Diese Straßenteilstücke sind für den Verkehr gesperrt. Die Beschicker stammen aus der Pfalz und dem Saarland – einige sogar aus Frankreich. Mitgebracht haben sie vielerlei regionale Erzeugnisse: Käse aus Kuh-, Ziegen- und Schafsmilch, Wildprodukte, luftgetrocknete Salami und frisch geräucherter Fisch gehören zu den Spezialitäten. Aber auch Honig, Fruchtaufstriche, Edelbrände, Gewürze, Kräuter und viele andere Leckereien werden offeriert – direkt zum Reinbeißen und Trinken und zum Einpacken in die Tasche.

Geschäfte locken mit Sonderaktionen

Hinzu kommen Dinge, die das Leben schöner oder angenehmer machen. Dazu zählen Hüte und Mützen, Schmuck, Dekorationsartikel für Haus und Garten, Bekleidung, Keramik, Näh- und Handarbeiten, Lederwaren und vielerlei Haushaltsartikel. Mit von der Partie sind auch die örtlichen Firmen und Geschäftsleute. Sie öffnen ihre Türen, bauen davor oder auf dem Marktgelände einen Stand auf, um Passanten mit Sonderaktionen und -angeboten anzulocken. Auch die Gastronomiebetriebe haben sich auf diesen Tag eingestellt, um ihre Gäste kulinarisch zu verwöhnen. An Unterhaltung wurde ebenfalls gedacht. Auf die Kleinen warten auf dem Dorfplatz zwei Kinderkarussells und eine Pfeilwurfbude. Musiker Dominik Engel wird ab 14 Uhr mit seinem Saxofon auf dem Marktgelände als Walking Act unterwegs sein.

Harry Dinges, Vorsitzender des Weilerbacher Vereinsrings, organisiert den Markt in Kooperation mit der Ortsgemeinde. Zwar seien es in diesem Jahr etwas weniger Beschicker als zuletzt 2019, aber es seien auch Neuzugänge dabei, sagt er. „Die Aussteller und Geschäftsleute freuen sich darauf, wieder präsent zu sein. Jeder hat sich etwas einfallen lassen.“ Als Beispiele nennt er die Kreuz-Apotheke, die Tee, Säfte und Sonnencreme anbiete. Die Buchhandlung Der bunte Hund verkaufe Bücher zum Kilo-Preis und das Reinhard-Blauth-Museum stelle sich mit Exponaten, Werbematerial und einem Verkauf von Gläsern vor. Aufgrund der kurzen Vorlaufzeit gebe es zwar keinen Handwerkermarkt, aber Handwerksbetriebe seien mit Ständen vertreten – beispielsweise Matthias Köhl, der auf dem ehemaligen Spar-Parkplatz Sonnenschutz-Varianten präsentiere.

„Dieses Stück Normalität hat gefehlt“

Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) freut sich nach der zweijährigen Corona-Zwangspause auf den Tag und auf zahlreiche Besucher. Um den stationären Handel zu unterstützen, hält er es für wichtig, dass die Menschen vor Ort einkaufen und die Geschäftswelt Präsenz zeigt. „Der Bauernmarkt war immer ein Magnet. Dieses Stück Normalität hat gefehlt, und jetzt wollen die Leute wieder raus, sie wollen sehen und staunen“, meint er und ist zuversichtlich, dass die Menschen nach Weilerbach strömen.

Info

„Bauernmarkt … und mehr“ in Weilerbach am Sonntag, 12. Juni, von 11 bis 18 Uhr mit verkaufsoffenem Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr.