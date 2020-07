Der Nordpfälzer Bauernmarkt in Schneckenhausen fällt wegen Corona aus. Auch die Kerwen in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg sind abgesagt.

Das haben Bürgermeister Harald Westrich und die Ortsbürgermeister der zwölf Gemeinden jetzt bei einer Dienstbesprechung beschlossen. Bis 31. August seien Kerwen und Volksfeste nicht erlaubt, von der Bundesregierung sei der Hinweis gekommen, dass diese Regelung bis Ende Oktober verlängert werden solle. „Diese Entscheidung ist allen sehr schwer gefallen“, meint Westrich über die Absagen. Aber keiner der Teilnehmer habe riskieren wollen, dass es wegen einer Kerwe möglicherweise viele Infektionen in einem Ort gibt und es am Ende heiße: Lockdown für den ganzen Kreis. Der Nordpfälzer Bauernmarkt findet normalerweise Ende September in Schneckenhausen statt. Im vergangenen Jahr waren etwa 65 Aussteller dabei, es waren aber auch schon 75. Besonderes Merkmal der Veranstaltung ist das regionale Angebot, das von Honig bis zu Dekoartikeln reicht.

Grillhütten und Bürgerhäuser wieder offen

Wie bei der Ortsbürgermeister-Dienstbesprechung weiter beschlossen wurden, können nun aber wieder die Grillhütten und Bürgerhäuser in der Verbandsgemeinde genutzt werden. Zum einen lasse die zehnte Corona-Bekämpfungs-Verordnung wieder private Veranstaltungen von bis zu 75 Personen zu. Zum anderen gebe es derzeit nur wenige Infizierte in Stadt und Kreis, begründet das Westrich. „Es wird aber eine zusätzliche Klausel zum Nutzungsvertrag geben, dass die Nutzer beziehungsweise Veranstalter sich an die Vorschriften der jeweiligen Hygienekonzepte des Landes halten müssen.“ Zudem werden die Sporthallen nach den Ferien wieder für die Vereine geöffnet. Sie müssen allerdings jeweils einen Hygienebeauftragten benennen, der darauf achtet, dass sich die Gruppen an die Hygienekonzepte halten. Falls Sportgeräte genutzt werden, müssen diese danach von den Vereinen selbst desinfiziert werden.