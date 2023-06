Fülle, Vielfalt und Unterhaltung sind die Merkmale, mit denen der Weilerbacher Bauernmarkt aufwartet. Am Sonntag, 4. Juni, offerieren rund 100 Beschicker zwischen 11 und 18 Uhr ein kunterbuntes Warenangebot. Hinzu kommt ein verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Die Aussteller, darunter auch Direktvermarkter, bauen ihre Stände auf dem Dorfplatz Alter Bahnhof und entlang der Von-Redwitz-Straße und der Hauptstraße bis zur Ampelkreuzung in der Ortsmitte auf. Dass eine solche Anzahl vertreten ist, freut Harry Dinges, den Vorsitzenden des Vereinsrings, der den Markt mit Unterstützung der Kommune vor 21 Jahren zum ersten Mal auf die Beine gestellt hat: „Voraussichtlich sind alle Flächen gefüllt.“ Zunächst seien die Anmeldungen der Beschicker nach den Corona-Jahren verhalten eingetroffen, dann aber haben die Betreiber, untereinander für den Markt geworben, sodass ihn noch ein ganzer Schwung an Bewerbungen erreicht habe, erzählt Dinges. Die Beschicker stammen aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und Frankreich und „nehmen zum Teil lange Anfahrtswege auf sich“.

Allerlei Angebote

Ihr Angebot ist weit gefasst. Es reicht von Mützen und Hüten über Dekoartikel für Heim und Garten, Schmuck, Keramik und Handarbeiten bis hin zu Holzobjekten, Tierbedarf, Kurz- und Haushaltswaren sowie Körben und Taschen. Auch kulinarisch wird viel geboten. Honig und Honigprodukte, Konfitüren, Essige, Käse, Salamis, Backwaren und Kräuter, aber auch Spezialitäten aus Frankreich und Italien sind im Angebot. Hunger und Durst können beim Schlendern gestillt werden. Neu seien zwei Eisautos, die auf dem Dorfplatz und in der Hauptstraße parken sowie ein Stand mit Tierfutter und -bedarf. „Der Bauernmarkt ist immer Abwechslung“, hält Dinges fest.

Zu dieser Abwechslung tragen auch die Geschäfte bei, die Passanten mit Sonderaktionen anlocken möchten. Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) wirbt für ein genaues Hinschauen und einen Einkauf vor Ort: „Manche Leute sind sich gar nicht so bewusst, was in Weilerbach angeboten wird und wie groß die Vielfalt ist.“ Der Markt sei eine etablierte und beliebte Veranstaltung, die in Verbindung mit dem Einkaufssonntag gut angenommen werde. Bonhagen hat die Almhütten-Musikanten für den Tag gebucht, die ab 13 Uhr über das Markttreiben bummeln und mit Blechmusik die Besucher unterhalten. Daneben baut der örtliche Schachverein auf dem Dorfplatz, wo sich Karussell und Wurfbude befinden, sein Gartenschach auf und lädt zum Spielen ein.

Parkmöglichkeiten rund um den Kreisel

Der Abschnitt der Hauptstraße ist an diesem Tag von 7.45 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Besucher können die Parkmöglichkeiten rund um den Kreisel oder, sofern erreichbar, innerörtlich nutzen.