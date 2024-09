Beim Bauernmarkt in Schneckenhausen wird regionale Vielfalt und Handwerkskunst geboten. Er findet am Sonntag, 29. September, von 10 bis 18 Uhr, statt. Veranstalter sind die Verbandsgemeinde (VG) Otterbach-Otterberg und die Ortsgemeinde Schneckenhausen. An mehr als 70 Ständen werden Schmuck, Dekorationsartikel, Liköre, Weine und Biohonig angeboten, teilt die Tourist Information der VG mit. Der Bauernmarkt sei zudem „ein Fest für die Sinne“. Unter anderem warten knuspriges Brot und duftende Käsesorten auf die Besucher. Die Verkaufsstände sind mit ausgewählten Waren gefüllt, die die Qualität und die Vielfalt der örtlichen Landwirtschaft widerspiegeln sollen.