Wer meint, dass Schwangerschaftsmode unbequem ist und lediglich für wenige Monate tragbar sei, der wird in einem kleinen Laden in Landstuhl eines Besseren belehrt. Christine Müller betreibt seit 2016 das Geschäft „Bauchgeflüster“ – und lässt Mama-Herzen höherschlagen.

Christine Müller – selbst Mutter – bietet in ihrem Geschäft seit 2016 Mode für werdende Mamas an. Auf die Idee für ihr Projekt „Bauchgeflüster“ kam Müller während ihrer eigenen Schwangerschaft. Sie habe damals keine „schöne und passende“ Schwangerschaftsmode gefunden. Dann fand sie heraus, dass es im großen Umkreis in Sachen komfortabler, tragbarer und attraktiver Umstandsmode keine richtige „Anlaufstelle“ für werdende Mütter gab. So entstand die Idee, eine Boutique mit Mode für Schwangere, aber auch für Baby- und Kinderkleidung zu eröffnen.

Beim Angebot der reinen Umstandsmode habe die gelernte Bankkauffrau auf die Qualität geachtet, damit die gekauften Stücke auch länger getragen werden können als nur ein paar Monate. „Man kann tatsächlich viele Kleider nach der Schwangerschaft weiter tragen“, sagt Müller. So sei es kein „Kauf für den Moment“, sondern eine echte und gute Investition. In den angebotenen Hosen zum Beispiel ist „Elastan“ verarbeitet, wodurch die Kleidungsstücke quasi mitwachsen, sich nicht verziehen und dann auch nach der Schwangerschaft noch gut getragen werden könnten.

Kundschaft kommt aus größerem Umkreis

Im Laden bietet Müller auch Unterwäsche, Still-BHs, Bademode und Oberbekleidung wie Jacken für die kühlere Jahreszeit an. Letztgenannte können so erweitert werden, dass das Neugeborene vor dem Bauch getragen werden kann und somit vor Wind und Regen geschützt ist. Apropos Babys und Kleinkinder: Auch für die gibt es eine große Auswahl, zum Beispiel diverse Schuhe – für Babys, Lauflernschuhe sowie Modelle für Kinder bis Größe 39. Weiterhin wird Kindermode bis Größe 164 angeboten. Nicht zuletzt gibt es im „Bauchgeflüster“ auch abseits der (Holz-)Spielzeug, Unterlagen mit Spielbogen für die Kleinen und auch das ein oder andere Kuscheltier zu kaufen.

Die Kundschaft kommt der Ladeninhaberin zufolge aus einem größeren Umkreis. Werdende Eltern stellen hin und wieder sogenannte Babykörbchen zusammen. Darin befinden sich Artikel, die von Familie und Freunden erstanden und dem neuen Erdenbürger und dessen Eltern geschenkt werden. Später gibt es analog dazu auch Geburtstagskisten. „Wir haben viele Familien, die nach der Schwangerschaft mit dem Kind vorbeikommen und regelmäßig für dieses einkaufen“, sagt Müller.

Info

Das Geschäft „Bauchgeflüster“, Boutique für Schwangerschafts- und Kindermode, ist in Landstuhl, Ludwigstraße 11, zu finden.