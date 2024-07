Die Hauptstraße in Enkenbach-Alsenborn wird ab Montag im Bereich der Kreuzung zwischen Kirchen- und Marktstraße gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten in der Straße, die seit April 2024 grundlegend saniert wird.

Dieser zweite Bauabschnitt wird nach Angaben von Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) voraussichtlich bis Weihnachten fertiggestellt sein. Anstelle der Kreuzung soll dort ein kleiner Verkehrskreisel gebaut werden. Die Umleitung erfolgt über die Ortsumgehung B48. Während der Baumaßnahme ist der Anliegerverkehr bis zur Baustelle zugelassen. Das bedeutet laut Wenzel auch, dass der Parkplatz vor der Verbandsgemeinde-Verwaltung weiter von Pkw angefahren und dort geparkt werden kann. Auch die Bürgersteige seien zunächst noch zu nutzen, bis in einem weiteren Schritt die Leitungen für Kanal, Wasser- und Niederspannungsstrom, die Straßenbeleuchtung sowie Breitband verlegt werden.

Die Erneuerung des Kanals war der eigentliche Auslöser für die Sanierungsarbeiten der Hauptstraße vom Bahnhof bis zur Neuhohl. Überflutungen der Welschgasse bei Starkregen in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass der Kanal mittlerweile zu klein sei, so Wenzel. Man nutze nun die Gelegenheit, neben der Kanalsanierung alle Leitungen zu erneuern. Wegen des vielen Regens im vergangenen Winter seien die Bauarbeiten etwa vier Monate hinter dem Zeitplan. Wenn die Arbeiten am Kreisel abgeschlossen sind, komme das letzte Stück bis zum „Obberschde Krausse Bäcker“ dran.