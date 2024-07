Seit dem vergangenen Jahr laufen die Arbeiten an der L356 entlang des Gewerbegebietes Immel. Jetzt geht es am Weilerbacher Ortsausgang allmählich in den Endspurt.

Entstanden ist ein dreiarmiger Kreisel, mit dem die Gewerbegebietserweiterung Auf dem Immel II an die Landesstraße angebunden wird. Auch eine rund 200 Meter lange Stichstraße, die auf das neue Areal