Das Baurecht ist ein weites Feld, das sich von der Raumplanung und -ordnung über soziale, wirtschaftliche und historische Aspekte bis hin zum Natur- und Umweltschutz erstreckt. Viel zu tun also für einen Fachmann wie Karl-Ludwig Kusche, dem im Landkreis Kaiserslautern die Koordinierung dieser Themenfülle obliegt. Am Sonntag wird der Kreisbaudirektor 65 Jahre alt.

Der Arztsohn aus Bad Kreuznach, der zunächst Volkswirtschaft in Mainz und dann Raumplanung in Dortmund studierte, arbeitet seit 1986 in der Kreisverwaltung. Als Raumplaner widmet er sich gemeinsam