Es ist vollbracht. Der Bahnhaltepunkt in Hirschhorn ist modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Bei der Einweihung am Montag scheute sich Ortsbürgermeisterin Beate Rudat (FWG) nicht, in ihrer humorvollen Art und Weise auf Stolpersteine bei der Ausführung und die ungeklärte Finanzlage anzuspielen.

„Die Hirschhorner kommen durch die Neugestaltung des Bahnsteiges mal in den Genuss einer Erhöhung, über die man sich mal freuen darf“, sagt die Ortsbürgermeisterin und deutet