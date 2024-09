Das „Trio Respiro“ gibt am Sonntag, 8. September, um 15 Uhr ein Konzert in der Valentinuskirche in Bann. Das Motto des barocken Kirchenkozerts lautet „Singet dem Herrn ein neues Lied“. Das „Trio Respiro“ setzt sich zusammen aus Ursula Herzel (Sopran), Bernd Jörg (Trompete) und Markus Meisenheimer (Orgel). Es erklingen festliche Werke aus der Barockzeit. Weil an diesem Sonntag auch der „Tag des offenen Denkmals“ stattfindet, wird nach dem Konzert noch eine Führung mit dem Altbürgermeister Arnold Germann durch die 1883 erbaute Valentinuskirche angeboten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen.