Ausblick: Hauptstuhl soll weiter wachsen. Am Ortseingang der 1250-Einwohner-Gemeinde entsteht weiterer Platz für Häuslebauer. Auch in Linden tut sich einiges: Am Ortsausgang soll das Areal am Bolzplatz erweitert werden. Was 2022 sonst noch alles ansteht.

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl erschließt in diesem Jahr das Neubaugebiet „Am Kirchhof“, das auf einem 4,1 Hektar großen Feld zwischen Friedhof und bestehender Bebauung entstehen soll.