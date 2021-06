Lange mussten sich die Kinder der Grundschule Bruchmühlbach-Martinshöhe (Standort Martinshöhe) gedulden – nun war es endlich soweit! Einhergehend mit den Lockerungen der Corona-Verordnung konnte auch der schuleigene Spielplatz wieder öffnen und somit auch das dort neu aufgebaute Spielgerät eingeweiht werden.

„Eine große Bereicherung“, betonte Schulleiter Andreas Rapp beim Einweihungstermin mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Erik Emich, den Sponsoren Manfred Leonhardt, der den Förderverein der Allianz-Versicherung „Allianz für die Jugend“ vertrat, Rubin Hermann, Alexander Domanski und Thomas Schmidt von der H&D Group Bruchmühlbach-Miesau, die beim Aufbau mit angepackt hatten, und Lehrkraft Sabrina Blackburn, der Initiatorin des Projekts. „Gerade Bewegungsangebote und die motorische Förderung sind für unsere Kinder so wichtig“, sagte Blackburn. Emich bedankte sich für ihre „Nachdrücklichkeit“ bei der Umsetzung des Projekts, denn durch die Corona-Pandemie war vieles erschwert worden. Nachdem aber alle Steine aus dem Weg geräumt waren und das nachhaltige, naturnahe sowie eigens für das Projekt produzierte Balanciergerät angeliefert worden war, wurde es von fleißigen Helfern aufgebaut.

„Unsere Kinder freuen sich sehr über den Bewegungsparcours. Und auch wir als Schule finden es großartig, den Schülern neue Bewegungsmöglichkeiten zu eröffnen. Gerade das Lernen mit und durch Bewegung ist so effektiv“, betonte Blackburn nochmals. Nach einem Dank an die Sponsoren gab Schulleiter Rapp den Spielplatz und den Parcours zur Nutzung frei. Die Schülerschaft der Grundschule nahm die Balancieranlage sogleich freudestrahlend in Beschlag.