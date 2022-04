Interview: „Bakelit – Der Stoff, der die Welt veränderte“ lautet der Titel der aktuellen Sonderausstellung, die ab Sonntag, 24. April, im Reinhard-Blauth-Museum in Weilerbach zu sehen ist. Bis einschließlich Sonntag, 3. Juli, zeigt das Museum in der Schulstraße Exponate aus dem ersten im industriellen Maßstab hergestellten und verarbeiteten Kunststoff. Über die Ausstellung, über Bakelit und das Museum hat RHEINPFALZ-Mitarbeiter Jürgen Link mit Karl Blauth, dem Ersten Vorsitzenden des Museumsvereins, gesprochen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dem Kunststoff Bakelit eine Sonderausstellung zu widmen?

Die Idee entstand eher zufällig bei einem privaten Gespräch mit Harald Lauer aus Mackenbach. Er erzählte, dass er Gegenstände aus Bakelit sammle. Wir haben im weiteren Verlauf des Gesprächs festgestellt, dass viele Menschen heutzutage mit dem Begriff Bakelit nichts mehr anzufangen wissen. Somit war unser Auftrag klar und wir machten uns daran, eine Sonderausstellung über Bakelit vorzubereiten.

Wenn wir gerade dabei sind: Was ist Bakelit und wo wurde oder wird er verwendet?

Bakelit war der erste vollsynthetische, industriell produzierte Kunststoff. Er wurde 1905 vom belgischen Chemiker Leo Hendrik Baekeland entwickelt und ist nach ihm benannt. Er besteht aus Formaldehyd und Phenol, das in jenen Jahren als Abfallprodukt der Steinkohlendestillation in großen Mengen anfiel. Bakelit lässt sich in Formen pressen und härtet durch Wärme und Druck aus. Da der Kunststoff nicht nur billig herzustellen war sondern auch thermisch sowie elektrisch isoliert, fand er schnellen Einsatz in den unterschiedlichsten Bereich des Lebens.

Was wird es bei der Sonderausstellung alles zu sehen geben?

In den 1930er bis -50er Jahren war Bakelit wegen seiner Eigenschaften der Kunststoff überhaupt und wurde entsprechend vielfältig eingesetzt. Das spiegelt auch die Sammlung von Harald Lauer wieder. Aus Bakelit wurden Haushaltsgegenstände und Produkte des täglichen Gebrauchs hergestellt. Dazu gehören Telefone, Lichtschalter, Steckdosen, Gehäuse von Radios oder Griffe für Fenster und Türen. In der Industrie fand der Werkstoff vielfache Verwendung beim Automobilbau oder in der Elektrotechnik als Isolator. Solche Erzeugnisse wird es in unserer Sonderausstellung zu sehen geben.

Was passiert am Eröffnungstag?

Wir konnten Professor Günter Lattermann für einen einführenden Vortrag gewinnen. Lattermann unterrichtet an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Kunststoffgeschichte und ein ausgewiesener Kenner des Kunststoffs Bakelit, seiner Historie und seiner Verwendung im Wandel der Zeit. Wir sind schon ein bisschen stolz darauf, so einen profunden Fachmann für die Eröffnung unserer Ausstellung gewinnen zu können und freuen uns auf einen sicher sehr interessanten Vortrag.

Was gibt es neben den Bakelit-Exponaten noch zu sehen?

In unserem Museum sind Ausstellungsstücke beginnend von der Jungsteinzeit über Funde aus der Kelten- und Römerzeit bis zu Dingen, die noch Anfang des 20. Jahrhunderts zum täglichen Leben der Menschen in der Region zählten, zu sehen. Dazu kommt eine Ausstellung mit landwirtschaftlichem Schwerpunkt und viele Exponate, die einen Überblick über die Geschichte der Region vermitteln.

Ausblick in die Zukunft: Haben Sie schon Themen für weitere besondere Ausstellungen?

Für den 10. Oktober haben wir einen Vortrag mit dem Historiker Roland Paul geplant. Thema ist die Auswanderung im 18. Jahrhundert. Ansonsten versuchen wir jährlich eine Sonderausstellung und einen Vortrag zu organisieren. Die Themen für die nächsten Jahre sind noch nicht bekannt, sollten aber möglichst einen Bezug zu unserer Region haben.

Info

Sonderausstellung „Bakelit – Der Stoff, der die Welt veränderte“. Zu sehen vom 24. April bis zum 3. Juli im Reinhard-Blauth-Museum, Schulstraße 6, Weilerbach. Die Sonderausstellung ist jeden Sonntag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Eröffnet wird Sie am Sonntag, 24. April, um 15 Uhr mit einem Vortrag des Bakelit-Experten Günter Lattermann.