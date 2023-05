Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach drei Jahren gehen die Arbeiten an der Hirschhorner Ortsdurchfahrt ihrem Ende entgegen, ab 6. Juli rollt der Verkehr auf der B270 offiziell wieder. Das bedeutet gleichzeitig: Der Bahnhaltepunkt in der Lautertalgemeinde kann endlich modernisiert und barrierefrei ausgebaut werden. Genau das passiert nun in den Sommerferien, wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilt.

Die Baukosten für das gesamte Projekt beziffert sie auf rund 760.000 Euro. Der Bahnsteig wird dabei neu gebaut und auf 55 Zentimeter erhöht, damit die Fahrgäste künftig stufenlos ein- und aussteigen