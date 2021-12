Der Bahnübergang Schafmühle kann in diesem Jahr noch nicht freigegeben werden. Die Technik bereitet Probleme. Daher verzögert sich die Eröffnung voraussichtlich bis Ende Januar.

„Die Baumaßnahmen in diesem Bereich sind alle abgeschlossen“, berichtete Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer (FWG). Leider könne der Übergang nach Informationen der Bahn trotzdem in diesem Jahr noch nicht freigegeben werden. Die Ursache dafür seien technische Probleme. Für den Betrieb der Schrankenanlage seien Platinen erforderlich, deren Lieferung noch ausstehe. Erst ab dem 10. Januar könne dann wieder an der Technik gearbeitet werden, sodass der Übergang Schafmühle wohl ab Ende Januar benutzbar sei.

Noch im Rat

Im Katzweilerer Bürgerhaus hat ein Corona-Testzentrum geöffnet. Von Montag bis Sonntag, jeweils von 9 bis 18 Uhr, können sich Bürger hier testen lassen.