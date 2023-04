Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Arbeiten am unbeschrankten Bahnübergang Schafmühle in Katzweiler sowie an der dortigen Brücke beginnen noch in diesem Jahr. Mit einer Fertigstellung des Projekts und der Entschärfung des Unfallschwerpunkts rechnet Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer (FWG) im Frühjahr 2021.

„Jahrelang haben wir dafür gekämpft, dass dieser bisher so unfallträchtige Übergang gesichert wird“, freut sich Rheinheimer (FWG). Die Passage über die