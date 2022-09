Dem Gemeinderat lag in seiner jüngsten Sitzung ein Antrag auf Umgestaltung des „Baalbächleins“ vor. Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) erinnerte an die Aussage eines Architekten, der bei einem früheren Bauvorhaben darauf hingewiesen habe, dass man niemals in den Lauf des Baalbächleins eingreifen solle. Falls doch, sollten zahlreiche Beweissicherungsmaßnahmen getroffen werden, damit danach entstehende Schäden nachgewiesen werden könnten. „Auch bei unseren Workshops im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts wurde uns von den Fachleuten mitgeteilt, dass man hier in keinem Falle eine Änderung des Bachlaufs vornehmen solle“, betonte Rettig im Nachtrag zur Sitzung. Erfahrungen hätten zudem gezeigt, wie schwierig die Pflege und Instandhaltung nach einer Renaturierung sein könne. Daher entschloss sich der Rat, der Umgestaltung nicht zuzustimmen. Die Kreisverwaltung solle ausgiebig über die festgestellten Tatsachen informiert und zu einem Gespräch an Ort und Stelle eingeladen werden.