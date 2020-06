Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B270 im Bereich des Walzweihers beginnen am Freitagmorgen um 9 Uhr. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern weiter mitteilt, kommt es deswegen am Wochenende von Freitag bis Montagmorgen zu einer Vollsperrung.

Die B270 wird zwischen der K6 und der L500 erneuert. Zunächst wird auf der Höhe des Walzweihers auf einer Länge von zirka 300 Metern im Bereich der unfallträchtigen Kurve die Fahrbahndecke erneuert. Vor allem bei Nässe sei es hier vermehrt zu Unfällen gekommen, so der LBM. Von Freitag, 26. Juni, 9 Uhr, bis Montagmorgen, 29. Juni, sollen diese Arbeiten dauern. Danach soll die Strecke zwischen der L500 (Karlstal) und Einmündung L502 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Während der Vollsperrung erfolgt die Umleitung aus Richtung Pirmasens nach Kaiserslautern über die L500, die K55, Stelzenberg, die K53, die K4 und die L503 – und aus Richtung Kaiserslautern nach Pirmasens über die L472, Queidersbach, die L363, Linden, Horbach und die K31.

Danach beginnen die umfangreicheren Sanierungsarbeiten zwischen der Einmündung L502 und der K6. Diese dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. Die beiden Einmündungen sind laut LBM hiervon nicht betroffen. Die B270 am Walzweiher steht dann wieder zur Verfügung.

Hier erfolgt die Umleitung für den Pkw-Verkehr über die L502 beziehungsweise die K6 nach Kaiserslautern und umgekehrt. Der Lkw-Verkehr aus Pirmasens kommend wird über die L502 nach Kaiserslautern und nach Bedarf weiter über den Rauschenweg und die B37 zur BAB6 geleitet. Die Lastwagen aus Kaiserslautern kommend werden über die L472, Queidersbach, die L363, Linden, Horbach und die K31 in Richtung Pirmasens geführt.

Der Mitfahrerparkplatz an der B270 – in der Zufahrt zur Firma Picard kann in der Zeit vom 26. Juni bis 31. Oktober nicht genutzt werden.

Da der gesamte Bereich durch nicht tragfähigen Boden, der aus dem besonders durchfeuchteten Untergrund der Talaue herrührt, in den Randbereichen abzurutschen droht, muss der gesamte Streckenabschnitt im Vollausbau neu aufgebaut werden. Es wird zusätzlich eine Bodenverbesserung notwendig und in den Randbereichen ein Balken im Hydrozementationsverfahren hergestellt, der die Böschung und somit die Fahrbahn standfest machen soll. Die gesamten Baukosten betragen rund 1,8 Millionen Euro.