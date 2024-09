Wie könnte eine gemeinsame nachhaltige Wärmeversorgung in Mehlingen aussehen? Mit dieser Frage haben sich die Klimaschutzpaten beschäftigt. Am Donnerstag, 26. September, wollen sie um 19 Uhr im Gemeindehaus der protestantischen Kirche in der Spelzenhofstraße ihre Ideen hierzu vortragen.

Alle Bürger sind zu dieser Versammlung eingeladen, um sich zu informieren, Fragen zu klären und sich einzubringen. Klimaschutzpate Markus Ebbecke, Informatiker im Bereich Energiewende, Melanie Rupp von der Energieagentur Rheinland-Pfalz sowie David Hemmer, Referent für Nachhaltige Wärmeversorgung bei der Energieagentur, führen durch den Abend. „Mich hat es fasziniert, dass es Gemeinden gibt, die erfolgreich und mit ehrenamtlichem Engagement ein Nahwärmenetz gebaut haben“, sagt Ebbecke, der dies nun auch in Mehlingen realisieren möchte. Das Interesse sei groß. Bereits im Februar habe sich die Arbeitsgruppe „Nahwärme“ aus Hausbesitzern, Gemeinderatsmitgliedern und Experten gebildet. Nun wolle man bei der Bürgerversammlung eine Bedarfsanalyse auf den Weg bringen. Bevor es zur Umsetzung des Projektes kommt, erfolge in einer Machbarkeitsstudie eine Überprüfung durch Experten. Danach zeige sich, welche handwerklichen Eigenleistungen möglich seien. Beim Thema Finanzierung kann sich Ebbecke ebenfalls eine gemeinschaftliche Lösung vorstellen, beispielsweise in Form einer Energiegenossenschaft. Grundsätzlich sei man noch für alles offen. Im Blick habe man die „Kalte Nahwärme“, ein Wärmepumpen-basiertes System mit einer zentralen Wärmequelle.