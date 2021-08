Jetzt ist es offiziell: Der bisherige Amtsinhaber Harald Westrich ist Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 14. November. Der SPD-Gemeindeverband Otterbach-Otterberg hat ihn in seiner Delegiertenversammlung nominiert. Und zwar einstimmig: „Alle Delegierten stimmten in der geheimen Wahl mit Ja“, berichtet Gemeindeverbandsvorsitzende Martina Stein.

Schon vor einiger Zeit hatte Westrich angekündigt, dass er sich gerne noch einmal um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg bewerben will – sofern ihn seine Partei aufstellt. Die Amtszeit des 57-Jährigen, der 2014 an die Spitze der fusionierten Verbandsgemeinde gewählt wurde, endet am 30. Juni 2022.

Bei der Delegiertenversammlung wurde Westrich nicht nur einstimmig gewählt, er war auch als einziger Kandidat vorgeschlagen worden. Bei seiner Vorstellung ging er auf künftige Herausforderungen für die Verbandsgemeinde ein und auf konkrete Pläne in Bereichen wie Bildung, Klimaschutz sowie Dorf- und städtebaulicher Entwicklung. Hans-Peter Keller, SPD-Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat, betonte, dass Westrich mit allen Parteien offen und ehrlich zusammenarbeite.

Bei der Delegiertenversammlung wurde zudem der Vorstand des Gemeindeverbands neu gewählt: Martina Stein und Walter Fender bilden künftig eine Doppelspitze.