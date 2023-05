Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Verbandsgemeinde könnte in diesem Jahr neben der Bundestagswahl noch eine weitere Wahl anstehen: die des Bürgermeisters. Geht es nach dem Verbandsgemeinderat, dann soll diese am 14. November stattfinden, die eventuelle Stichwahl am 28. November.

Die Amtszeit von Harald Westrich (SPD) endet am 30. Juni 2022. Gewählt werden darf laut Gemeindeordnung frühestens neun Monate und spätestens drei Monate, bevor die Stelle frei wird. Der 14.