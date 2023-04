Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt ist klar: Es gibt definitiv nur zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Weilerbach. Die Frist für das Einreichen von Wahlvorschlägen endete am Montagabend.

Die Bürger haben am 25. April also die Wahl zwischen Anja Pfeiffer (CDU) und Ralf Schwarm (SPD). Die beiden Wahlvorschläge habe der Wahlausschuss am Montag in seiner Sitzung zugelassen,