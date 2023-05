Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Amtsinhaberin Anja Pfeiffer tritt am 25. April 2021 erneut an: Am Dienstagabend nominierte sie der CDU-Gemeindeverband als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Weilerbach. Weiterer Bewerber wird Sozialdemokrat Ralf Schwarm sein. Ob andere Parteien aus dem Verbandsgemeinderat ebenso Kandidaten ins Rennen schicken, steht noch nicht fest.

„Natürlich ist man erleichtert, und freut sich über die Zustimmung“, meint Pfeiffer über ihre Nominierung. Sie hoffe nun weiterhin auf Unterstützung. Einstimmig, bei einer