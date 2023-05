Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt ist klar: In der Verbandsgemeinde Weilerbach findet die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr am 25. April statt, die eventuell nötige Stichwahl am 9. Mai. Das hat die Kreisverwaltung so festgesetzt. Amtsinhaberin Anja Pfeiffer (CDU) beabsichtigt, wieder anzutreten.

Offenbar wurde das am Montagabend in der Verbandsgemeinderatssitzung. Dort musste nämlich ein stellvertretender Wahlleiter auserkoren werden. Wahlleiter ist laut Gesetz eigentlich die Bürgermeisterin,