Die CDU Hütschenhausen hat Achim Wätzold zum Bürgermeisterkandidaten für die Wahl im kommenden Jahr bestimmt.

Der 33-jährige Uni-Dozent und Studienrat wohnt in Katzenbach, ist verheiratet und Vater von zwei Mädchen. Als Lehrer für Erdkunde und Sport am Sickingen-Gymnasium Landstuhl und Dozent für Sportwissenschaft an der Uni Kaiserslautern hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung. Wätzold ist seit neun Jahren Ratsmitglied und Beigeordneter der Ortsgemeinde. Er war aktiver Turner und besitzt Trainerscheine für Gerätturnen, Schwimmen und Ski-Alpin. Im Pfälzer Turnerbund leitet er ehrenamtlich als Vizepräsident das Ressort der olympischen Turnsportarten. „Gerade weil ich eine junge Familie habe und weil unsere Ortsgemeinde Hütschenhausen mein Lebensmittelpunkt ist, habe ich mich für diese Kandidatur entschieden. Ich kann damit dazu beitragen, die Lebensqualität im Ort zu erhalten und in einigen Punkten möglichst zu verbessern“, sagt Wätzold.