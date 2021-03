Zusätzliche Schnelltestzentren bei Einkaufsmärkten, das ist die Idee von Harald Westrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Otterbach-Otterberg. Ende vergangener Woche hat er dieses Vorhaben auf Facebook gepostet und dort gleichzeitig um ehrenamtliche Helfer dafür geworben.

Mit diesem niederschwelligen Angebot will Westrich im Wettlauf gegen steigende Infektionszahlen einen Sprint hinlegen, aber auch den Gastronomen unter die Arme greifen.

Geplant ist, im Außenbereich von Lebensmittelmärkten in Niederkirchen, Otterbach und Otterberg Zelte für ein solches Schnelltestzentrum aufzubauen. „Die Idee ist, dass die Bürger ohne Anmeldung kommen können, kostenlos getestet werden, einkaufen gehen und wenn sie fertig sind beim Rausgehen ihr Ergebnis bekommen“, erläutert der SPD-Mann. Ihm ist ein zügiger Ablauf ohne die sonst übliche 15-minütige Wartezeit auf das Ergebnis in einer gesonderten Zone wichtig. Auch die Formalien sollen vereinfacht und damit beschleunigt werden. „Ziel ist ein Durchlauf von drei Minuten pro Teststraße.“

Mehr Tests in kürzerer Zeit

Auf diese Weise soll das Schnelltestzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Mehlbach entlastet werden. Die dortigen Termine seien ausgebucht, fehlende Platzkapazitäten für den Wartebereich das Problem, so Westrich. Zudem sei der Standort nicht ideal, zwar mittig in der VG gelegen, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer zu erreichen. Ein weiteres DRK-Schnelltestzentrum in der Otterberger Stadthalle gehe in Kürze an den Start und auch eine Hausarztpraxis sei bereit, täglich eine Stunde lang zu testen. Mit der nun geplanten Maßnahme setzt Westrich auf mehr Tests in kürzerer Zeit und eine bessere Erreichbarkeit für die rund 19.000 Bürger der VG. Dies sei auch für das Öffnen der Außengastronomie wichtig, denn nur mit einem negativen Ergebnis kann Platz genommen werden.

Die Idee dazu ist durch die heranrollende dritte Welle entstanden. Zwar sei die Zahl der infizierten Personen in der VG und im Landkreis aktuell sehr niedrig, so der Verwaltungschef, dennoch befürchte man, dass die Zahlen in nächster Zeit massiv ansteigen. Deswegen sei in der vergangenen Woche die Organisation besprochen und das Material bestellt worden. „10.000 Tests wurden uns zugesagt.“ Zurzeit werden Gespräche mit den Marktleitungen geführt. Geben sie ihr Einverständnis, könnte es vielleicht schon in der kommenden Woche und damit vor Ostern losgehen.

Viele Freiwillige wollen helfen

Allerdings sind dazu ehrenamtliche Helfer nötig, die er über den Aufruf in den sozialen Medien gewinnen wollte. Über die Resonanz ist er bass erstaunt: „Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bin begeistert.“ Denn 50 Freiwillige, die auch aus Nachbarorten der VG und der Stadt Kaiserslautern stammen, hatten sich bis Montagmittag gemeldet. Sie müssen allerdings noch geschult werden. Nach Westrichs Vorstellung könnten Ärzte oder das DRK diese Aufgabe übernehmen.