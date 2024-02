Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Neujahrsempfang der Verbandsgemeinde hat Bürgermeister Harald Westrich die nächtlichen Brandanschläge vom Dezember auf zwei Autos in Otterberg scharf verurteilt.

„Damit ist ein neues Niveau erreicht“, betonte der Verwaltungschef und erinnerte in seinem Rückblick auf 2023 an die Nacht, als in der Wallonenstadt sowohl das vorm Haus geparkte Fahrzeug