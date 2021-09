Der Bürgerinitiative „Pro Seniorenresidenz am Standort Judenhübel“ ist es innerhalb weniger Tage gelungen, deutlich mehr als die erforderlichen 213 Stimmen zur Beantragung eines Bürgerbegehrens gegen den Bau einer Seniorenresidenz am Standort Katterfeld in Trippstadt zu sammeln, berichtet sie in ein einer Pressemitteilung.

Die Unterschriften seien am Donnerstag, 16. September, an die Verbandsgemeinde Landstuhl übergeben worden. Damit sei die nächste Phase auf dem Weg zum Bürgerentscheid eingeleitet.

„Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben uns gezeigt, dass wir mit unserer Initiative vielen Menschen aus der Seele sprechen“, sagt der Sprecher der Bürgerinitiative, Martin Baur. Bei unzähligen Einzelgesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern in den vergangenen Wochen sei deutlich geworden, dass die Sorge vor einer „unnötigen, großflächigen Bebauung und Versiegelung“ der Naherholungsfläche am Ortsrand viele Einwohner umtreibe.

Neben Umweltaspekten und der Angst vor einer zusätzlichen innerörtlichen Verkehrsbelastung sei insbesondere die „intransparente Informationspolitik“ der Gemeinde häufig thematisiert worden, teilt die Bürgerinitiative weiter mit.

„Es ist gelebte Demokratie und ein wichtiger Bestandteil der politischen Kultur, dass eine mündige Bürgerschaft bei unliebsamen Entscheidungen der Politik mobil macht und das in der Gemeindeordnung verbriefte Recht eines Bürgervotums anstrebt“, meint Martin Baur.