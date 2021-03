Verkehrsberuhigende Maßnahmen treffen – das fordert eine Bürgerinitiative für den Landstuhler Stadtteil Melkerei. Mit einer Unterschriftenliste wandten sich die Bürger in der Stadtratssitzung am Dienstagabend an Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD).

92 Unterschriften hat die Bürgerinitiative „Verkehrsberuhigung Melkerei“ gesammelt. Die CDU-Fraktion beantragte, ein Planungsbüro zu beauftragen, entsprechende Maßnahmen zu planen. Die Planung soll neben der Verkehrsberuhigung der Straße „Zur Melkerei“ auch die Errichtung einer barrierefreien, überdachten Bushaltestelle an der Kreuzung „Zur Melkerei“/„Auf der Pick“/„Pont-a-Mousson-Ring“ beinhalten. Weiter wurde beantragt, dass im Haushalt 100.000 Euro für das Projekt bereitgestellt werden. Der Stadtrat stimmte zu.