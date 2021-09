Noch vor der Heizperiode sollte das Bürgerhaus in Stelzenberg so weit umgerüstet sein, dass die Kindertagesstätte dorthin umziehen kann. Der Brandschutz wurde aber bemängelt und im oberen Stockwerk hätte noch eine zweite Fluchttür eingebaut werden müssen, da dort die Kinder ihre warme Mahlzeit einnehmen sollten. Nun hat sich der Gemeinderat darauf geeinigt, dass die Kinder vorerst in den Gruppenräumen im Untergeschoss des Bürgerhauses essen sollen. Damit müsse die Tür nicht vor dem Umzug bereits eingebaut werden. Da der zweite Fluchtweg aber auch für Veranstaltungen im Bürgerhaus vorgeschrieben ist, muss die Tür auf jeden Fall eingebaut werden. Die Einzäunung des Freigeländes als Spielfläche für die Kindertagesstätte soll so gestaltet werden, dass die Einfahrt zum Sängerheim und wegen der Bürgersprechstunde weiterhin möglich ist. Entlang der Grünfläche zur K53 soll ein Zaun aufgestellt werden. Ortsbürgermeister Fritz Geib wurde damit beauftragt, Angebote für zwei Varianten einzuholen. Rund um das Bürgerhaus tendiert der Rat zu einem provisorischen Zaun, an der K53 soll ein feststehender montiert werden. Dieser Einzäunung sieht der Rat auch bei Veranstaltungen wie der Kerwe als Sicherheitsfaktor.