In den kommenden Jahren sollen die WC-Anlage und die Treppenhäuser im Schwedelbacher Bürgerhaus saniert werden, das hat der Gemeinderat beschlossen.

Die Kosten werden von der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach auf circa 110.000 Euro veranschlagt. Da die bestehenden baulichen Anlagen derzeit noch intakt sind, soll allerdings zunächst eruiert werden, welche Fördertöpfe angezapft werden könnten.

„Aktuell besteht kein Handlungsbedarf, allerdings sind die Treppenhäuser und das WC einfach nicht mehr zeitgemäß“, verdeutlichte Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel. Die Renovierungsarbeiten gehen auf einen Antrag der SPD-Fraktion zurück. Zwischenzeitlich hat der Ausschuss für Bauen und Dorfentwicklung bei einem Ortstermin die gewünschten Baumaßnahmen konkretisiert.

Nach dem Willen des Rats sollen bis Oktober durch die Verwaltung entsprechende Förderanträge ausgearbeitet und eingereicht werden. Die Bauarbeiten könnten dann eventuell im kommenden Jahr angepackt werden. Bis dahin sollen die gewünschten Sanierungsarbeiten konkretisiert werden – zum Beispiel, ob die Handwaschbecken in den Toiletten warmes Wasser benötigen.