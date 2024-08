90 Bürgerbusse sind derzeit in Rheinland-Pfalz unterwegs. Sie transportieren Bürger, die nicht mobil sind, zu Ärzten oder Supermärkten. Für die Mitfahrenden ist das Angebot in d er Regel kostenlos, Ehrenamtliche engagieren sich als Fahrer und Disponenten. Auch die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn will einen solchen Bus einführen, tut sich aber nach wie vor schwer damit.

„Bürgerbus – Bürger fahren für Bürger“, so heißt die Initiative, die in der Verbandsgemeinde (VG) Enkenbach-Alsenborn