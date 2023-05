Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wann kommt der Bürgerbus in Enkenbach-Alsenborn? Wie dieser organisiert werden kann und wie der Zeitplan dafür ist, will Silke Brunck (SPD), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, am Donnerstag im VG-Rat erläutern.

„Bürgerbus – Bürger fahren für Bürger“ heißt eine Initiative, die sich im Sommer in Enkenbach-Alsenborn auf Anregung von Christel Meusel hin gegründet hat.