Was Bürger ärgert: Eine ganze Reihe Bürger in Otterberg beklagt sich schon längere Zeit über ein hohes Aufkommen schwerer Fahrzeuge auf der durch Otterberg führenden L382. Jetzt hat sich Sven Neißer im Namen dieser Anwohner in der Johannis- und der Wallonenstraße an die RHEINPFALZ gewandt.

„Seit Jahren leiden wir unter dem LKW-Verkehr“, klagt Neißer. Gespräche mit Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD), Stadtbürgermeisterin Martina