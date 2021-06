13 Mädels und ein echter „Hütschenhausener“, vermeldet der Hütschenhausener Bioland-Landwirt David Nau den aktuellen Herdenstand der Wasserbüffel am Kranichwoog. Der „Hütschenhausener“, ein kleines Bullenkalb, kam am Mittwoch zur Welt und macht bereits erste scheue Erkundungsausflüge.

Natürlich immer in Verbindung mit der Mutter. Der kleine Bulle wird in den nächsten Tagen seine Ohrmarke bekommen, was auf dem weitläufigen Gelände am Kranichwoog für Nau eine Herausforderung darstellen dürfte. „Das wird sportlich“, muss der erfahrene Bauer lachen, ist sich aber sicher, dass es gelingen wird. Die Wasserbüffel sind als Landschaftspfleger auf dem Gelände des Naturschutzbundes rund um den Kranichwoog unterwegs und sollen den Bewuchs auf den Weiden und an den Wasserflächen kurzhalten. Betreut werden sie von Landwirt David Nau und seiner Frau Angelina.