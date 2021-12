Zuerst pflanzten die Mitglieder des Gemeinderats Erzenhausen am Eulenkopf mehrere Esskastanien. Danach beschlossen sie den Forstwirtschaftsplan.

Erster Beigeordneter Christoph Bökenbrink (Wählergruppe Wilking) berichtete auf Anfrage, dass man mit der Baumpflanzung in Erzenhausen zukunftsorientiert sein will. Wegen der Klimaveränderung und der daraus resultierenden Waldschäden in den vergangenen Jahren würde man auf andere Baumarten setzen – wie die Esskastanie, die nicht so anfällig sei. Die eigentliche Gemeinderatssitzung fand im Anschluss an die Pflanzaktion in der Gaststätte „Zum Kääser“ statt. Revierleiter Joachim Leßmeister vom Forstamt Otterberg erläuterte den Forstwirtschaftsplan für 2022, der mit einem Überschuss von 1962 Euro abschließt. An Einnahmen sind 19.002 Euro geplant, denen 17.040 Euro Ausgaben gegenüberstehen. Einstimmig wurde dem Plan zugestimmt.