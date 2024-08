Wer im Kindsbacher Bärenlochweiher Erfrischung sucht, sollte aufpassen: Potenziell giftige Blaualgen trüben derzeit den Badespaß im Naturgewässer. Die Verbandsgemeinde Landstuhl hat am Freitag Warnschilder aufgestellt.

Im Hochsommer lockt der idyllisch gelegene, vom Wald gesäumte kleine See am Ortsrand von Kindsbach viele Badegäste an. Doch wenn das Quecksilber über längere Zeit nach oben