Vor fünf Jahren sorgte eine brutale Bluttat in Weilerbach für Entsetzen: Mit der Axt hatte ein damals 38-jähriger Mann seine Mutter und deren Lebensgefährten erschlagen.

Der 9. März 2021, ein Dienstag, beginnt friedlich, doch die Ruhe ist trügerisch. In einem Gehöft hinter dem Weilerbacher Ortsausgang an der L356 nach Hirschhorn liegen zu diesem Zeitpunkt zwei Menschen tot in ihrem Schlafzimmer: über 24 Stunden zuvor mit der Axt brutal erschlagen von einem nahen Angehörigen. Die Gewalttat wird im Laufe des Vormittags entdeckt – und danach herrscht Ausnahmezustand in Weilerbach: Die Menschen wundern sich zunächst noch über das stete Dröhnen eines Hubschraubers, der genau über einer Stelle zu schweben scheint. Doch spätestens als schwer bewaffnete Polizisten an der Ampel in der Ortsmitte stehen, Polizeiautos mit Blaulicht durch die Rummelstraße in Richtung Hirschhorn rauschen und die Landesstraße ins Lautertal gesperrt wird, ist klar: Irgendetwas Schlimmes muss dort passiert sein.

Nach und nach wird publik, was geschehen ist: In dem Gehöft hat eine Streife eine grausige Entdeckung gemacht und die leblosen Körper einer 60 Jahre alten Frau und ihres 65 Jahre alten Lebensgefährten gefunden. Unter dringendem Tatverdacht steht von Anfang an der 38-jährige Sohn der Frau, der kurz vorm Auffinden der Leichen geflüchtet ist. Die Fahndung nach ihm wird die Polizei die nächsten drei Tage beschäftigen.

Ein riesiger Schuldenberg

Was ist passiert? Am 8. März ist die 60-Jährige nicht an ihrer Arbeitsstelle, einem Supermarkt, erschienen. Da sie sich weder krank meldete noch telefonisch zu erreichen ist, verständigt ihre Chefin aus Sorge um das Wohlergehen der Frau am Dienstagmorgen die Polizei, denn die Mitarbeiterin gilt als besonders zuverlässig, und das unentschuldigte Fernbleiben passt nicht zu ihr. Außerdem habe sie von familiären Streitigkeiten der 60-Jährigen mit ihrem Sohn gewusst, gibt die Supermarkt-Leiterin später vor Gericht an.

In der Verhandlung wird bekannt, dass das einstmals gute Verhältnis zwischen Mutter und Sohn zerrüttet ist. Zwischen dem 38-Jährigen, der mit Ehefrau und 14 Jahre alten Sohn mietfrei in einem separaten Gebäude auf dem elterlichen Gehöft lebte, und dem Lebensgefährten der Mutter war es offenbar in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten gekommen. Der Hauptgrund für das Zerwürfnis ist aber wohl die desolate finanzielle Situation des 38-Jährigen: Dieser hatte 2020 den Handwerksbetrieb seines früheren Chefs übernommen. Doch die Firma läuft schlecht, vielleicht auch bedingt durch die Corona-Pandemie. Der 38-Jährige hat mehr als 300.000 Euro Schulden, kann seine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Und als seine Mutter, die ihn wohl zuvor immer wieder finanziell unterstützt hatte, ankündigt, das Gehöft verkaufen zu wollen, kommt es in der Nacht zum 8. März zur Eskalation.

Auf Brandstiftung folgt grausige Bluttat

Der 38-Jährige zieht los, legt Feuer im Carport eines Kollegen in Mackenbach und fackelt anschließend die Garage samt Auto eines ehemaligen Mitarbeiters in Erzenhausen ab. Die Feuerwehr verhindert ein Übergreifen auf die Häuser, aber der Schaden beläuft sich dennoch auf mehrere Zehntausend Euro. Nach den beiden Brandstiftungen kehrt er auf das Gehöft zurück, wo er die Mutter trifft, die gerade Hund Sam hinauslässt. Es kommt erneut zum Streit – und nun folgt ein Gewaltexzess: Der Sohn greift zur Axt und erschlägt zunächst die Mutter mit mindestens sechs Hieben. Anschließend geht er ins Haus und tötet auch den Lebensgefährten, der schlafend im Bett liegt und nichts von dem grausigen Geschehen im Hof mitbekommen hat. Die Leiche der Mutter bringt er ins Schlafzimmer, deckt sie mit seiner Jacke zu. Vermutlich hat der 38-Jährige auch den Hund getötet, obwohl er dies nie zugibt und behauptet, das Tier in gute Hände gegeben zu haben. Wohin, sagt er nicht. Sam wird nie mehr gesehen. Und an der Axt befinden sich auch Tierhaare.

Als die Polizei am Dienstag auf den Hof kommt, sind die Opfer schon mehr als einen Tag tot. Auf den Verbleib der Mutter angesprochen, behauptet der Sohn, sie sei zur Arbeit gefahren. Er hält die Beamten mit allerlei Ausflüchten hin – bis ihm schließlich die Flucht über eine Dachluke gelingt und er sich zu Fuß in den angrenzenden Wiesen absetzen kann.

Ausnahmezustand in und um Weilerbach

Eine großangelegte Suchaktion beginnt, die für viel Aufsehen sorgt: Zwei Hubschrauber, Spürhunde und letztlich insgesamt weit mehr als 100 Einsatzkräfte sind unterwegs. Polizei und Kreisverwaltung warnen über die sozialen Medien, dass die Menschen in ihren Häusern bleiben sollen, da der Flüchtige vermutlich noch in der Nähe ist und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinde. Auch Schulen und Kitas im Ort sind informiert. Den Eltern wird empfohlen, ihre Kinder zunächst einmal dort zu belassen und nicht abzuholen. „Es war beunruhigend und schon ein bisschen gruselig“, sagt eine Anwohnerin, die nur wenige Hundert Meter Luftlinie von dem Gehöft entfernt im Mühlhebel wohnt und damals während der Suche nach dem Täter lieber nicht das Haus verließ.

Fall erinnert an den Amoklauf

„Zu diesem Zeitpunkt waren in der Bevölkerung zwar noch keine Details bekannt, aber viele waren ängstlich, weil sofort die Erinnerungen an den Amoklauf in Weilerbach aufgeploppt sind“, sagt Ortsbürgermeister Jochen Kassel. Fast auf den Tag genau neun Jahre zuvor waren 2012 im Weilerbacher Ärztezentrum zwei Mediziner von einem 78-jährigen Rentner erschossen worden. Das Motiv blieb unklar. Der Täter flüchtete anschließend aus der Praxis und lief bewaffnet durch Weilerbach, schoss noch einen Polizisten an und nahm sich anschließend in seinem Haus in Weilerbach das Leben.

„Die Bilder von damals mit dem großen Polizeiaufgebot hatten wir nach dem zweifachen Leichenfund auf dem Gehöft natürlich sofort wieder vor Augen. Wir wussten ja nicht, was noch alles passiert und ob der 38-Jährige nicht auch bewaffnet unterwegs ist“, denkt Anja Pfeiffer, die damalige Bürgermeisterin der VG Weilerbach, zurück. Sie habe einen Krisenstab im Rathaus eingerichtet und von der Polizei einen Verbindungsbeamten angefordert. „Beim Amoklauf mussten wir uns auf die Buschtrommeln verlassen. Dieses Mal wollte ich, dass wir in der Verwaltung wissen, was los ist. Dass wir auf dem Laufenden sind!“, sagt Pfeiffer. „Das hat dann auch gut geklappt.“

Die Gerüchteküche kocht

Ihr Nachfolger im Amt, Ralf Schwarm, erinnert sich noch gut, wie an diesem Dienstag gegen Abend plötzlich auch in Rodenbach Kräfte des SEK in Zivilautos durch den Ort brausen und ein Polizeihubschrauber über den Wiesen kreist: „Es gab Hinweise, dass sich der Flüchtige in einem landwirtschaftlichen Gebäude in der Nähe des Berghofs versteckt halte. Das Gebäude wurde umstellt. Das habe ich von meinem Haus aus gesehen.“ Doch die Aktion verläuft ohne Erfolg, er 38-Jährige ist schon weg.

Per WhatsApp verbreitete Gerüchte, dass es sich bei dem Flüchtigen um eine bestimmte Person aus dem Ort handeln könnte, werden am späten Abend bestätigt: Die Staatsanwaltschaft startet eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und vollem Namen – was selten vorkommt und zur Wahrung der Grundrechte nur bei schweren Straftaten erlaubt ist. Zugleich müssen bereits recht sichere Hinweise vorliegen, dass es sich bei dem Gesuchten auch tatsächlich um den Täter handelt.

„Stets hilfsbereit und freundlich“

Auch die RHEINPFALZ druckt den Fahndungsaufruf ab – und erntet prompt Kritik: Eine Freundin des 38-Jährigen ruft an, fordert wütend von der Redaktion, Bild und Namen sofort zu löschen. „Der hat das nicht getan. Das muss ein Missverständnis sein. Er ist unschuldig“, ist sie sich sicher, und sie betont immer wieder die negativen Auswirkungen auf die Familie des Flüchtigen. „Er wird hier an den Pranger gestellt. Dabei ist er ein ganz Lieber und ein herzensguter Papa.“

Die Frau ist nicht alleine mit ihrer Einschätzung. „Ich habe ihn gut gekannt, war befreundet mit ihm. Und ich hätte ihm so eine brutale Tat niemals zugetraut“, sagt der heutige Bürgermeister der VG, Ralf Schwarm, der zum Tatzeitpunkt noch Ortsbürgermeister von Rodenbach war. Der 38-Jährige habe verwandtschaftliche Beziehungen zu Rodenbach und gerade dort viele Freunde gehabt. „Er war in der Straußjugend sehr aktiv, hat sogar mal die Kerwerede gehalten“, erinnert sich Schwarm an einen „stets hilfsbereiten, freundlichen und geselligen Mann“. „Niemals hätte ich ihn als gefährlichen Menschen eingestuft. Hätte er während seiner Flucht bei mir an der Haustür geklingelt, dann hätte ich ihn hereingelassen. Nicht, um ihn zu verstecken, sondern um ihn zu überreden, sich bei der Polizei zu stellen“, sagt Schwarm.

Täter mit dem Traktor unterwegs

Am Ende stellt sich der Flüchtige tatsächlich. Doch davor hält er fast drei Tage lang die Fahnder auf Trab. Nachdem sich der 38-Jährige die erste Nacht in Rodenbach in einer Werkstatthalle versteckt hat, ist er an Tag zwei im Lautertal mit einem Traktor unterwegs, den er in der Halle entwendet hat. Der Flüchtige trägt Arbeitskleidung und wirkt wie ein Landwirt, der jetzt im März zur Feldarbeit fährt. Daher fällt er wohl nicht weiter auf – selbst als er sich zweimal von Passanten ihr Handy ausborgt, um Nachrichten für eine Angehörige zu hinterlassen. Er müsse wegen seines entlaufenen Hundes telefonieren, gibt er gegenüber den Passaten an. Diese erkennen ihn trotz der Öffentlichkeitsfahndung nicht.

In der Nacht auf Donnerstag übernachtet er in Kaiserslautern im Wirtschaftsgebäude eines guten Freundes, den er seit der Schulzeit kennt. Dieser entdeckt ihn am Morgen. Nachdem er gemeinsam mit seiner Frau dem völlig ausgehungerten Mann zu essen gegeben hat, überzeugt er ihn davon, aufzugeben. Gemeinsam fährt das Paar den 38-Jährigen zur Polizeiinspektion in der Gaustraße, wo er sich um 13.55 Uhr stellt.

Lebenslänglich lautete am 12. Oktober 2021 das Urteil des Landgerichts Kaiserslautern gegen einen Weilerbacher, der seine Mutter und deren Partner mit einer Axt getötet hat. Archivfoto: VIEW

Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Weilerbach und Umgebung. Die Erleichterung ist groß. Zugleich wird über die Hintergründe der Bluttat spekuliert. Die Vorfälle auf dem Gehöft, die Frage nach dem Warum, sind Dorfgespräch.

Der Mordprozess sorgt für Medienrummel

Doch der 38-Jährige macht in der U-Haft von seinem Schweigerecht Gebrauch. Mitte Juli erhebt die Staatsanwaltschaft nach intensiven Ermittlungen Anklage wegen zweifachen Mordes und schwerer Brandstiftung. Am 8. September 2021 beginnt der Prozess vor dem Lauterer Landgericht. Das Medieninteresse ist groß, denn das brutale Verbrechen hat bundesweit Schlagzeilen gemacht.

In den sieben Verhandlungstagen werden viele Zeugen gehört, die sich auch zum Charakter des Angeklagten äußern: Wieder wird er als „fleißiger Schaffer“ bezeichnet, als „toller Familienvater“, als freundlicher Mensch, „der nie laut wird“. Doch zugleich tritt auch eine dunkle Seite zutage: Zeugen schildern, dass er durchaus auch negative Energie habe zeigen können. Von Schikanen gegen den Hofhund und angeblichen Tierquälereien ist die Rede: von Küken, die er ertrinken ließ oder einem Ziegenbock, den er in einen engen Hundezwinger sperrte. Auch den Lebensgefährten der Mutter soll er bedroht haben, so dass dieser Angst vor ihm gehabt habe, geben die Zeugen an.

Spätes Geständnis nach Indizienprozess

Auch die Indizien sprechen gegen ihn: seine DNA-Spuren auf der Jacke am Fundort der Leichen, Blutspuren auf seiner Hose. Dazu die finanziell desolate Situation und die Drohung der Mutter, das Anwesen zu verkaufen. Der dauernde, erbitterte Streit. Es wird zunehmend eng für den 38-Jährigen. Schließlich bricht der Angeklagte doch noch sein Schweigen, lässt seinen Verteidiger sein Geständnis verlesen. Darin bezeichnet er sich selbst als „unter Druck stehendes Fass“. In der Tatnacht habe er „wie eine Tötungsmaschine“ agiert.

Das Gericht sieht es am Ende als erwiesen an, dass er bei der Tötung der Mutter nicht aus Habgier, wie von der Staatsanwaltschaft unterstellt, sondern aus großer Wut heraus im Affekt gehandelt habe. Also Totschlag. Anders beim schlafenden Lebensgefährten: Hier sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Am 12. Oktober verurteilt ihn das Gericht daher wegen Mordes an dem Lebensgefährten, Totschlags an der Mutter und zweifacher schwerer Brandstiftung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Diese sitzt der Weilerbacher derzeit ab.

„Es gibt Leute, die halten noch Kontakt zu ihm“, weiß Bürgermeister Ralf Schwarm. Er selbst sieht den früheren Freund inzwischen mit anderen Augen, wie er der RHEINPFALZ sagt. Gerade auch in Bezug auf die Brandstiftungen: „In dem Gebäude in Mackenbach waren Gasflaschen. Das war nicht so ohne. Als er die Brände gelegt hat, hat er gewusst, dass wir – seine Freunde von der Freiwilligen Feuerwehr – zum Löschen kommen werden. Dass also auch einem von uns was Schlimmes hätte passieren können.“ Das gebe einem im Nachhinein schon zu denken.

Info

Zu dem Fall in Weilerbach gibt es ab 26. März auch einen Podcast in der RHEINPFALZ-Podcast-Reihe „Alles Böse“.