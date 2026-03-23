Bei einem Verkehrsunfall auf der L388 zwischen Schneckenhausen und Heiligenmoschel gab es mehrere Verletzte, darunter ein Kleinkind. Dort sind am Sonntagabend gegen 18 Uhr laut Feuerwehr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt, darunter ein Kleinkind. Zwei der Beteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Ludwigshafen und Homburg geflogen. Eine weitere verletzte Person sowie das Kind wurden in das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern gebracht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Beteiligten ihre Fahrzeuge verlassen. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten. Zudem wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Die Landesstraße war für die Dauer des Einsatzes rund drei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Gehrweiler, Heiligenmoschel, Otterbach und Otterberg, die Rettungshubschrauber Christoph 5 und Christoph 66 , drei Rettungswagen und die Polizei.