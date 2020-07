Mehr als tausend Euro Schaden haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in der Rhein-Ruhr-Straße verursacht. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten sie an mindestens vier geparkten Autos Außenspiegel. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter Telefon 0631/3692150 mit der Polizei in Verbindung setzen.