Wenn Sohn oder Tochter vom Kindergarten zur Schule wechseln, soll das nicht sang- und klanglos geschehen. Auch nicht in Corona-Zeiten. Mit einer findigen Idee rettete Mutter Evelin Comer die Verabschiedung der Vorschulkinder der protestantischen Kindertagesstätte Janusz Korczak in Weilerbach.

Im Gotteshaus der protestantischen Kirchengemeinde wird am frühen Donnerstagabend noch der dritte Abschlussgottesdienst in Folge gefeiert. Kamen in den Vorjahren alle Kinder, Eltern, Angehörige und Erzieher zusammen, machte das Coronavirus nicht nur diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Auch andere Veranstaltungen wie das Sommerfest oder das Schnuppern in den Schulalltag waren ausgefallen. Jetzt verabschiedeten sich die Kinder nur im engsten Kreis. Zwar wurden Videobotschaften gezeigt, auf Händeschütteln oder Umarmungen musste aber verzichtet werden.

Draußen auf dem Gelände der Kirche sind mehr als 20 Stehtische aufgebaut, darauf ein Blumengruß, eine Piccolosektflasche und ein Glas. An jedem Tisch steht jeweils eine Kita-Mitarbeiterin. „Wir wussten nur, wie wir uns positionieren sollen und dass wir winken können. Jetzt sind wir gespannt“, blicken die Erzieherinnen Valentina Maier und Claudia Walloschek dem, was kommt, freudig aufgeregt entgegen. „Diese Wertschätzung für das ganze Personal ist schön.“ Das Glockengeläut ist verstummt. Kaum, dass die Eltern mit den Vorschulkindern die Kirche verlassen haben, ist von der Rummelstraße her schon Hupen zu hören. Kita-Leiterin Katja Kreischer steht ebenfalls an einem der Tische. „Super, super, super! Es ist fantastisch, was die Eltern auf die Beine gestellt haben“, meint sie zu der Idee, obwohl sie selbst nicht weiß, was geplant ist.

Mit Blaulicht und Sirene

Mit Blaulicht und Sirene biegt als Vorhut das Feuerwehrauto um die Ecke, gefolgt von den Privatfahrzeugen der Eltern, die kräftig auf die Hupe drücken. Die Autos sind geschmückt mit Luftballons, bunten Papierketten, Wimpeln und Schildern, auf denen steht: „Danke für die tolle Zeit!“ oder „Tschüss, Kita – hallo, Schule“. Sogar Konfetti fliegt im hohen Bogen durch die Luft. Die Prozession mit knapp 20 Autos umrundet im Schneckentempo die Kirche und stoppt immer wieder. Die Fahrzeuginsassen und das Kita-Personal winken sich heftig zu. Strahlende Gesichter auf beiden Seiten. Da bleibt genug Zeit für Blickkontakt – und so manche Erzieherin wischt sich eine Träne aus den Augen. „Ihr dürft jetzt alle auf die Vorschulkinder anstoßen“, fordert die Stimme eines jungen Feuerwehrmannes auf. Als ehemaliger Auszubildender in der Kita war Etienne Martin im Feuerwehrauto mitgefahren und hat nun das Megaphon in der Hand.

Mit Ranzenmodenschau

Nach der ersten Runde wird es Zeit für die Schulranzenmodenschau. Stolz wie Bolle steigen die Pimpfe mit ihren nigelnagelneuen Schmuckstücken aus dem Auto, drehen sich unter Applaus im Kreis und strahlen von einem Ohr zum anderen. Die dritte Runde würdigt das Personal. Beim Halten vor den Stehtischen steigen die Knirpse aus und überreichen Geschenke. Kreischer nimmt eine Orchidee, ein Bild mit Fotos der Vorschulkinder und ein knallrotes Präsent in Bonbonform entgegen. Vor Rührung fehlen ihr fast die Worte: „Wie toll! Das ist der Wahnsinn!“ Auf den Stehtischen häufen sich hübsch verpackte Abschiedsgrüße in Form von Blumen, selbst gemachter Marmelade oder Süßigkeiten an. Eltern fotografieren oder filmen die Szenerie. „Das ist eine total verrückte Idee, an die wir noch Jahre denken werden. Dieser Abschied ist unvergesslich“, ist sich die Kita-Leiterin sicher.

Das war auch das Ziel, als Comer beschloss, diesen Autokonvoi zu organisieren. Auf die Idee gekommen ist sie durch ihre Arbeit bei den US-Amerikanern. Auch ihre Tochter Riley wechselt in die Schule, hat aber in ihrer Kindergartenzeit enge Beziehungen zu verschiedenen Erzieherinnen aufgebaut und Freundschaften zu anderen Kindern außerhalb ihrer Gruppe geschlossen. Da kann es nicht angehen, dass ein Abschied, an dem sich alle Tschüss sagen, ausfällt.

Auf Kirchengelände wegen der Versicherung

Als sie ihren Plan den Eltern vorstellte, sah sie zunächst Fragezeichen in den Gesichtern. „Als ich das genauer erklärt habe, waren alle gleich dabei“, erzählt sie. Nicht einfach sei die Organisation durch all die Verordnungen gewesen, aber Unterstützung habe sie von allen Seiten, ob von der Verwaltung, der Polizei oder der Freiwilligen Feuerwehr, erfahren. Vor allem dass die Kirchengemeinde ihr Gelände für den Autokorso zur Verfügung gestellt hat, ermöglichte letztlich die Umsetzung. Denn auf öffentlichen Straßen hätten die Kosten für eine Versicherung das Budget gesprengt.

Während des Korsos hält Comer ein Funkgerät in der Hand, um in Kontakt mit der Feuerwehr zu sein, und sie trägt eine Kamera um den Hals. Unermüdlich delegiert sie die Fahrzeuge, läuft hin und her und schießt Fotos. „Die Erzieher haben sich so toll um die Kleinen gekümmert. Da ist das, was wir heute machen, nichts im Vergleich zu dem, was die Erzieher all die Jahre gemacht haben“, würdigt sie deren Arbeit.