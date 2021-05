Immer nur zu Hause am Fernseher oder am Rechner Filme schauen, wird in Corona-Zeiten selbst dem hartgesottensten Filmfreund langweilig. Vor allem den Kinogängern, die die Atmosphäre drumherum schätzen, will das Broadway-Kino jetzt wieder dieses Stück Kultur bieten: mit einem Autokino auf dem Parkplatz. Doch die Umsetzung ist schwierig. Alles hängt derzeit an der Finanzierung. Der Betreiber sitzt auf glühenden Kohlen.

Bei Ernst Pletsch liegen die Nerven blank. „Seit dem 18. März ist unser Kino geschlossen, unsere Einnahmen sind seitdem null!“ Der Eigentümer und Geschäftsführer des Broadway-Kinos in Landstuhl zählt die Tage, die er durch die Corona-Krise lahmgelegt ist. Deshalb versucht er alles, um die Situation zu verbessern. Vor allem, da er vor wenigen Jahren erst mit hohen Investitionen sein Kino aufwendig renoviert und modernisiert hat.

So ist er nun „mit Hochdruck“ dabei, ein Autokino einzurichten. Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein, hat er doch kein kleines Kino in der Stadt: Auf den Parkplatz seines Kinos, das er seit 1981 betreibt – „wir wollten 40-Jähriges feiern“ – können 400 Autos parken. „Fürs Autokino bekämen wir rund 250 bis 300 Auto unter“, sagt er über seinen „Premium-Parkplatz; wir sind prädestiniert“.

Doch der Platz allein ist nicht alles. Die Technik muss stimmen, und da weicht Pletsch nicht von seinen eigenen Ansprüchen ab: „Wir machen Dinge entweder richtig oder gar nicht! Wir brauchen Profitechnik.“

Und die ist nicht billig. Eine große Leinwand, die auch Stürmen standhalten muss, Lichttechnik, die selbst bei Tageslicht noch ein klares Bild liefert. „Eine knappe sechsstellige Summe – für drei Monate – steht im Raum“, seufzt er. Darauf beläuft sich das derzeitige Angebot einer Firma, die ihm empfohlen wurde.

Mit LED ist laut Pletsch heute auch eine Bild-Projektion in völliger Helligkeit möglich. Mit dieser Technik wäre er nicht auf die Dunkelheit angewiesen und könnte zum Beispiel problemlos ab 19 Uhr Filme zeigen.

Der Ton kommt über eine Ukw-Frequenz durchs Auto-Radio. „Die Frequenz wird bei der Landesmedienanstalt beantragt.“ Dies sei das geringste Problem. Deswegen würde er wohl selbst diese Aufgabe übernehmen und nicht die Firma.

Die knapp sechsstellige Summe ist eine zu hohe Hürde

Damit die Kino-Atmosphäre perfekt wird, sollen auch Getränke und Snacks angeboten werden, „alles natürlich den Hygiene-Auflagen entsprechend“. Bei Öffnung des Autokinos könnte er auch sein Personal wieder beschäftigen, das derzeit in Kurzarbeit ist. Immerhin „25 Köpfe, davon 15 bis 20 in Teilzeit“.

Doch davor steht die Finanzierungshürde. Gerade in diesen unsicheren Zeiten kann er die hohe Summe nicht aufbringen, ohne Gefahr zu laufen, am Ende nicht Verlust einzufahren. „Wir wissen ja nicht, wann wir wieder öffnen dürfen! Und wenn, ob alle Säle. Oder nur eine begrenze Anzahl an Plätzen pro Saal. Oder ob wir überhaupt je wieder öffnen dürfen!“, beschreibt er die existenzbedrohende Situation. „Das geht an die Nerven. Wir wissen nicht, was kommt.“

Und so wartet er fieberhaft darauf, dass ihm die Firma entgegenkommt. „Schließlich steht bei denen die Technik ja jetzt auch nur rum, weil keine Messen oder ähnliches stattfindet.“

Von einer staatlichen Unterstützung profitiere er als Kino auch nicht. „Es gibt keine Kinoförderung in Rheinland-Pfalz“, sagt er teils enttäuscht, teils empört. Zwar gebe es eine Bundesförderung, aber die sei an Landesförderungen gekoppelt.

Autohaus bietet Autokino als nette Geste für Kunden an

Nicht als Versuch zur Existenzsicherung, sondern als Werbung und nette Geste für die Kunden ist die Autokino-Aktion von Sebastian Höhn vom Autohaus Höhn in Hütschenhausen-Spesbach gedacht. „Sonst haben wir im Frühjahr immer ein Fest für Kunden, die Eröffnung der Motorrad-Saison ...“, zählt er auf. Da all dies in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden kann, lädt er auf dem Parkplatz des Hauses zum Autokino ein, kostenlos.

„Am kommenden Donnerstag, Freitag und Samstag zeigen wir jeweils ab 20.45 einen Spielfilm. Die Karten dafür werden auf unserer Facebook-Seite von ,Höhn Auto und Motorrad’ ab Montag verlost.“ Bei ihm ist der Platz begrenzt: nur 15 Autos passen rein. „Deshalb bitte nur mit Ticket kommen“, appelliert er. Getränke oder Snacks müssen die Gäste selbst mitbringen, durch die Scheibe zeigen sie die Gewinner-Tickets, will Höhn jeder Infektionsgefahr aus dem Weg gehen.

Auch er hat die Sache einer Event-Agentur in die Hände gegeben, doch in wesentlich kleinerem Rahmen: „Rund 2000 Euro kostet mich das.“ Die Agentur kümmere sich um die Leinwand und Filmrechte, und für den kleinen Radius müsse er auch keine Radio-Frequenz beantragen.

Zu sehen gibt es am Donnerstag und Samstag einen computeranimierten Film von 2019, der ab sechs Jahren freigegeben ist, am Freitag wird ein Abenteuerfilm für Publikum ab zwölf gezeigt. „Mehr darf ich nicht verraten.“