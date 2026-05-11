Das Auto- und Motorradhaus Höhn hat auf dem Firmengelände in Spesbach eine neu gebaute Halle eingeweiht. Jetzt können die „Schadenprofis“ ans Werk gehen.

Inhaber Sebastian Höhn lud für Freitag, 8. Mai, alle ein, „die in irgendeiner Form an der Genehmigung oder dem Bauprozess beteiligt waren und geholfen haben“. Zur Eröffnung gab es Livemusik, eine Tombola und einen Fahrsimulator des Technischen Überwachungsvereins (Tüv).

Der Spatenstich für die Halle erfolgte im November 2025. Vor Weihnachten wurden Bodenplatte und Fundament gegossen, im Januar wurde die Halle gestellt. In den vergangenen vier Wochen wurde der Innenausbau abgeschlossen. „Wir sind froh, dass es jetzt fertig ist und dass wir hier drinnen loslegen können“, sagte Höhn.

Hebebühne fehlt noch

Die neue Halle dient vor allem der Unfallinstandsetzung, die unter der Eigenmarke „Schadensprofis“ organisiert ist. Zudem sollen dort Motorräder sowie größere Busse repariert werden. Auch der Hof wurde neu gestaltet: Die alte Schotterfläche ist verschwunden.

„Wir wollten ein ansprechendes Ausstellungsgelände, die Kunden sollen sich hier wohlfühlen“, sagte Höhn. Dafür wurde eine Sitzecke zum Verweilen eingerichtet und ein Brunnen als Blickfang im Zentrum aufgestellt. Eine Sache fehlt noch, bevor der Betrieb startet: die Hebebühne. Sie soll in der kommenden Woche geliefert werden – dann „legen wir los“, sagt Höhn.