Auf der Umgehungsstraße bei Weilerbach hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben. Ein 87-jähriger Autofahrer wollte nach Angaben der Polizei von der Isigny-Allee über eine Umleitung auf die L367 in Richtung Kaiserslautern auffahren. Dabei missachtete er offenbar die Verkehrsregelung und übersah einen von links kommenden Lastwagen. Das Auto prallte mit dem Laster zusammen.

Der Autofahrer und seine 67-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und leicht verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die beiden, der Rettungsdienst versorgte sie anschließend medizinisch. Der 57-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Die Umgehungsstraße musste während der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos zeitweise vollständig gesperrt werden. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 25.000 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.