Ein Auto ist am Dienstagvormittag am unbeschrankten Bahnübergang Ziegelhütterstraße mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Weder die 79-Jährige Pkw-Fahrerin noch die 15 Menschen im Zug wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Offenbar war die Frau von der Eisenbahn- nach rechts in die Ziegelhütterstraße eingebogen und beachtete dann das Rotlicht am Bahnübergang nicht. Gegenüber der Polizei habe sie später angegeben, dass sie schneller nach Hause gewollt habe, berichtet Bernhard Christian Erfort, Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Deshalb ermitteln die Beamten nun wegen Straßenverkehrsgefährdung. An dem Wagen entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Die Regionalbahn sei nur leicht beschädigt worden, so die Polizei. Da es ein Bahnunfall und zunächst nicht abzusehen war, was passiert ist, gab es ein großes Aufgebot an Einsatzkräften, das für Aufsehen sorgte: zwei Rettungsfahrzeuge, ein Hubschrauber, Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe des Autos auf. Aufgrund der Einsatzmeldung hatte die Leitstelle auch Einheiten des Katastrophenschutzes alarmiert. Diese Kräfte wurden jedoch aufgrund der tatsächlichen Lage nicht benötigt. Auch einige Helfer der Feuerwehr wurden kurz nach der Erkundung wieder zurückgeschickt. Eineinhalb Stunden lang war die Bahnstrecke am Vormittag gesperrt, bis sie durch einen Notfallmanager der Bahn wieder freigegeben worden sei, sagt Erfort. Etwa eine Stunde lang war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit 20 Helfern und sechs Fahrzeugen im Einsatz.